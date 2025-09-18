Sicilia, dal 1° ottobre addio ai buoni cartacei: arriva la piattaforma digitale per l’assistenza ai celiaci, anche a Ragusa

Una vera rivoluzione digitale per i cittadini siciliani affetti da celiachia e dermatite erpetiforme. Dal 1° ottobre 2025 entrerà in funzione il nuovo sistema informatizzato Celiachi@RL, la piattaforma regionale che sostituirà definitivamente i buoni cartacei per l’acquisto degli alimenti senza glutine.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato regionale della Salute sarà attivata da tutte le Asp della Sicilia e segna un passo importante verso la modernizzazione dei servizi sanitari e garantirà una gestione più rapida, sicura ed efficiente delle procedure. Anche Ragusa, naturalmente, non fa eccezione.

Come funziona Celiachi@RL

Con il nuovo sistema, i pazienti non avranno più bisogno di ritirare i buoni cartacei: per accedere al budget mensile rimborsabile basterà presentare la Tessera Sanitaria e il Codice Celiachia (Pin) presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e punti vendita della grande distribuzione organizzata (GDO) convenzionati.

Il sistema riconoscerà automaticamente i prodotti dietoterapici rimborsabili, consentendo anche acquisti misti (prodotti senza glutine e altri articoli nello stesso scontrino).

Attivazione per i nuovi utenti

Per chi riceve una nuova diagnosi certificata di celiachia o dermatite erpetiforme: sarà necessario attivare il servizio tramite l’app “AspConTe – Servizi Territoriali” o presso il Distretto sanitario di appartenenza; verrà rilasciato il Codice Celiachia, indispensabile per utilizzare il budget; l’attivazione è una tantum, non richiede rinnovi annuali ed è valida finché la Tessera Sanitaria è attiva.

