Sicilia, approvati 9 milioni per trasporti gratuiti a studenti e pendolari nel 2026

La Commissione Bilancio dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato due misure destinate ad alleggerire il costo del trasporto pubblico per migliaia di giovani e famiglie dell’Isola. I commi 14 e 15 dell’articolo 11 introducono infatti stanziamenti complessivi pari a 9 milioni di euro per il 2026, con l’obiettivo di sostenere la mobilità urbana e scolastica.

Per quanto riguarda il comma 14, viene previsto un fondo da 2 milioni di euro destinato ai Comuni siciliani dotati di trasporto pubblico urbano. Le risorse serviranno ad attivare l’abbonamento mensile gratuito per i giovani residenti con meno di 20 anni e con un ISEE non superiore a 25.000 euro. L’erogazione ai Comuni avverrà tramite un riparto basato per il 20% sulla popolazione residente e per l’80% sull’estensione territoriale, un criterio che mira a garantire una distribuzione proporzionata alle esigenze dei diversi territori.

Il comma 15 stanzia invece 7 milioni di euro per il sostegno al trasporto degli alunni pendolari. Il contributo sarà destinato ai Comuni per coprire le spese effettivamente sostenute nel corso dell’anno precedente, con l’obiettivo di assicurare la continuità del servizio e ridurre l’impatto economico sulle famiglie. Il provvedimento intende favorire la piena accessibilità al percorso scolastico e contrastare il rischio che i costi di viaggio rappresentino un ostacolo per gli studenti dei centri più periferici. A darne notizia, l’on. Ignazio Abbate.

