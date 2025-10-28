Da tanti anni si sente parlare fin troppo spesso di antibiotico-resistenza, un problema sia in ambito umano che veterinario. Per questo motivo, l’Asp di Ragusa ha pubblicato il registro provinciale di sorveglianza dell’antibiotico-resistenza, uno strumento strategico per comprendere e contrastare uno dei fenomeni più complessi della sanità moderna. Il documento, frutto della collaborazione tra microbiologi, […]
Sicilia, al via la sanatoria sulle tasse automobilistiche: stop a sanzioni e interessi fino al 2025
28 Ott 2025 09:24
Buone notizie per i contribuenti siciliani.
È ufficialmente in vigore la norma regionale sulla sanatoria delle tasse automobilistiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) lo scorso 24 ottobre 2025.
Un provvedimento atteso da tempo, che consentirà a migliaia di automobilisti di mettersi in regola con i pagamenti arretrati senza sanzioni né interessi.
Cosa prevede la sanatoria
La nuova disposizione consente la regolarizzazione di tutte le tasse automobilistiche regionali dovute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2024, con la possibilità di versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2025.
Chi aderisce alla misura potrà sanare la propria posizione senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi maturati per il mancato pagamento. La novità più importante è proprio l’estensione della sanatoria fino a tutto il 2024.
In arrivo il decreto attuativo
Per rendere pienamente operativa la misura, è previsto un incontro giovedì 30 ottobre tra il Direttore Generale dell’Assessorato all’Economia, Silvio Cuffaro, e il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di definire la procedura operativa che sarà inserita nel decreto attuativo.
Come aderire alla sanatoria
I cittadini potranno recarsi già dalla prossima settimana presso: gli sportelli ACI; oppure presso gli sportelli autorizzati presenti sul territorio regionale. Qui sarà possibile calcolare l’importo dovuto e procedere al pagamento usufruendo della totale esenzione da sanzioni e interessi.
