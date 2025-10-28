Sicilia, al via la sanatoria sulle tasse automobilistiche: stop a sanzioni e interessi fino al 2025

Buone notizie per i contribuenti siciliani.

È ufficialmente in vigore la norma regionale sulla sanatoria delle tasse automobilistiche, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) lo scorso 24 ottobre 2025.

Un provvedimento atteso da tempo, che consentirà a migliaia di automobilisti di mettersi in regola con i pagamenti arretrati senza sanzioni né interessi.

La nuova disposizione consente la regolarizzazione di tutte le tasse automobilistiche regionali dovute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2024, con la possibilità di versare quanto dovuto entro il 31 dicembre 2025.

Chi aderisce alla misura potrà sanare la propria posizione senza dover corrispondere le sanzioni e gli interessi maturati per il mancato pagamento. La novità più importante è proprio l’estensione della sanatoria fino a tutto il 2024.

In arrivo il decreto attuativo

Per rendere pienamente operativa la misura, è previsto un incontro giovedì 30 ottobre tra il Direttore Generale dell’Assessorato all’Economia, Silvio Cuffaro, e il Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, al fine di definire la procedura operativa che sarà inserita nel decreto attuativo.