Si torna a parlare di Cargo all’aeroporto di Comiso e di continuità territoriale. Vedremo. Riunione il 3 marzo

Ancora una volta si torna a parlare di Cargo per l’aeroporto di Comiso e di Continuità territoriale. Un vertice, a questo proposito, è stato convocato per il 3 marzo a Palazzo D’Orleans dal presidente della Regione, Renato Schifani. Ed era stato proprio Schifani a rilanciare il progetto del Cargo, proprio durante la sua ultima visita in provincia di Ragusa.

DA AEROPORTO PER PASSEGGERI A SCALO MERCI: MEGLIO DI NIENTE

Il Cargo a Comiso è un progetto che, almeno a parole, è considerato prioritario dal governo regionale. Sembra, insomma, che la strada sia tracciata: l’aeroporto di Comiso sarà destinato, nella migliore delle ipotesi, allo scalo delle merci e sempre meno al trasporto dei passeggeri, anche se durante il medesimo vertice si tornerà ad affrontare il tema della continuità territoriale, per la quale già esisterebbero delle risorse accantonate.

CONTINUITA’ TERRITORIALE, CI SARANNO DAVVERO DELLE RISORSE?

Un po’ tardino, considerando che le prossime festività, ovvero quelle pasquali, sono già alle porte e di conseguenza, anche ammesso ci fossero davvero delle risorse disponibili, non sarebbero certo sfruttate per queste ricorrenze imminenti. Si spera, almeno, per l’estate.