Aeroporto di Trapani Birgi: ad Albastar le tratte in continuità territoriale

Sono ufficialmente in vendita i voli delle tratte in continuità territoriale operati dalla compagnia aerea Albastar dall’aeroporto di Trapani Birgi. Oltre ai collegamenti verso Brindisi, Napoli e Parma, già operati in regime di continuità territoriale dal vettore spagnolo da dicembre 2020, la compagnia iberica si è aggiudicata il bando di gara di Enac per la riassegnazione delle tratte verso Ancona, Perugia e Trieste lasciate dal vettore Tayaranjet, che prenderanno il via a partire dal 27 marzo 2022, inizio della stagione estiva. L’aeroporto di Trapani Birgi è terza base operativa in Italia del vettore aereo Albastar, con undici collegamenti a tariffe riservate per tutti i residenti della Sicilia.

Il commento del presidente di Airgest, Salvatore Ombra

«L’aggiudicazione del nuovo bando di Enac per le rotte in continuità territoriale di Ancona, Perugia e Trieste, porta una duplice soddisfazione per l’aeroporto di Trapani Birgi, – sostiene il presidente di Airgest, Salvatore Ombra – non solo perché la compagnia aerea aggiudicataria è Albastar che ha dimostrato negli ultimi due anni di essere un vettore professionale e affidabile, apprezzato dai nostri passeggeri, ma anche perché il territorio non ha perso tre importanti tratte agevolate che sono un prezioso contributo al diritto di volare dei trapanesi».

Tutte le tratte della continuità territoriale operate da Albastar

La programmazione estiva dal 27.03.22 al 27.10.22: Trapani-Brindisi e viceversa, ogni martedì e mercoledì, tariffa da Trapani a tratta euro 51.83 tutto incluso, tariffa da Brindisi a tratta euro 54.03 tutto incluso; Trapani-Parma e viceversa, ogni lunedì e giovedì, tariffa da Trapani a tratta euro 63.87 tutto incluso, tariffa da Parma a tratta euro 69.65 tutto incluso; Trapani-Napoli e viceversa, ogni mercoledì, tariffa da Trapani a tratta euro 51.03 tutto incluso, tariffa da Napoli a tratta euro 62.63 tutto incluso.

Le nuove rotte Trapani-Ancona e viceversa, ogni lunedì e mercoledì, tariffa da Trapani a tratta euro 54.74 tutto incluso, tariffa da Ancona a tratta euro 57.68 tutto incluso; Trapani-Perugia e viceversa, ogni martedì e giovedì, tariffa da Trapani a tratta euro 54.74 tutto incluso, tariffa da Perugia a tratta euro 58.07 tutto incluso; Trapani-Trieste e viceversa, ogni lunedì e giovedì, tariffa da Trapani a tratta euro 66.08 tutto incluso, tariffa da Trieste a tratta euro 76.28 tutto incluso.

