Si è svolta in provincia la campgna per la sicurezza stradale “Safety Days”. Obiettivo: ridurre a zero gli incidenti

Si è appena conclusa anche in provincia di Ragusa la campagna per la sicurezza stradale “Safety Days”, che si è svolta dal 16 al 22 settembre. Si tratta di un’imporante iniziativa per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla mortalità sulle strade e per promuovere una giornata europea senza vittime stradali. Durante la settimana della campagna, il dirigente della Sezione Polizia Stradale di Ragusa, Angelo Tancredi, ha segnalato alcune violazioni gravi, tra cui 9 casi di guida senza patente, 23 casi di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, 15 casi di mancanza di copertura assicurativa e 12 casi di mancanza di specchietto retrovisore, soprattutto per quanto riguarda i ciclomotori guidati da minorenni.

LA CAMPAGNA

Il Comandante Tancredi ha sottolineato l’importanza del controllo da parte dei genitori sui veicoli guidati dai propri figli, in particolare per verificare eventuali modifiche non omologate al motore, ai sistemi di scarico, alla velocità e alla cilindrata. Si ricorda, infine, come siano previste sanzioni severe, come multe fino a 5100 Euro e la confisca del veicolo, che possono essere applicate in caso di violazioni. Questa iniziativa è stata coordinata dalle Forze di Polizia sotto la guida del Questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, e ha avuto l’obiettivo di coinvolgere la comunità per ridurre il numero di vittime e feriti sulle strade in Europa.