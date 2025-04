Si chiama SIRAMUSE, il museo multimediale delle storie di Siracusa. E’ il primo partenariato speciale pubblico privato in Sicilia

Si chiama SIRAMUSE la nuova istituzione culturale nata dal Partenariato Speciale Pubblico Privato, primo in Sicilia, tra il Comune di Siracusa e Civita Sicilia. La storica Galleria Civica Montevergini, a due passi da piazza Duomo, dopo il grande successo della mostra Archimede a Siracusa,da un’intuizione del Sindaco Francesco Italia e dell’Assessore alla Cultura Fabio Granata condivisa dall’intera Giunta comunale, diventa il Museo multimediale delle storie di Siracusa.

Ideato e curato interamente da Civita con il supporto della museologa e storica dell’arte Anna Villari, si è avvalso nella fase progettuale di un prestigioso Comitato scientifico di cui hanno fatto parte: Monica Centanni, studiosa di teatro antico; l’archeologo Lorenzo Guzzardi; Patrizia Maiorca, Presidente dell’Area marina protetta del Plemmirio e figlia di Enzo Maiorca; Giuseppe Piccione, a lungo Presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia; Lucia Trigilia, Direttore del Centro Internazionale di Studi sul Barocco; Concetta Pipitone Voza, saggista e scrittrice, autrice di studi su Archimede.

I lavori dell’allestimento di SIRAMUSE hanno adesso imboccato l’ultimo miglio e, in contemporanea, per la definitiva messa a punto del piano di comunicazione che porterà all’inaugurazione, si è avviata una collaborazione con Made Program, l’Accademia di Belle Arti Rosario Gagliardi di Siracusa, con un workshop coordinato da Francesca Pavese, la Graphic Designer che per Civita Sicilia ha creato nome e brand identity del Museo.

Il workshop, che coinvolge gli allievi del Corso di Graphic Design dell’Accademia, rinnova la collaborazione tra Civita Sicilia e Made Program già sperimentata tempo fa con la mostra Il kouros ritrovato, e proseguirà anche dopo la fase di start up del Museo in una logica di valorizzazione reciproca di realtà culturali che operano nel territorio e, in particolare, delle giovani risorse umane.

Santa Lucia e Caravaggio, Archimede, Eschilo e Platone, Paolo Orsi, Federico II, Enzo Maiorca sono gli otto personaggi, le cui vicende sono strettamente legate alla storia della città, che si raccontano e raccontano la loro Siracusa lungo il percorso museale di SIRAMUSE attraverso tecnologie diverse e allestimenti scenografici. Raccontano il loro vissuto in diverse epoche della storia di Siracusa, mettendo in luce anche tematiche che sono attuali e di grande interesse per il pubblico contemporaneo: dall’intolleranza religiosa ai conflitti di potere, dall’amore per la cultura e per l’arte alla sete di conoscenza, di scoperte e di giustizia, al ‘conflitto’ tra politica e filosofia.

