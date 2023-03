Si avvicina l’estate e… iniziano gli incendi. Le solite mani?

Ora non c’è così caldo da ipotizzare la “famigerata” autocombustione. Ma in avvicinamento alla stagione estiva, e dunque alla necessità di dover contare su piu’ personale dell’anticendio, tornano gli incendi nei boschi. Come diceva Giulio Andreotti, a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso si azzecca!

Qui siamo nel cuore della Sicilia, nei pressi di Aidone, dove in più punti da qualche ora sono iniziati gli incendi. Adesso sarà colpa dell’autocombustione a cui nessuno scientificamente crede, sarà stata la mente deviata di qualche idiota piromane, o peggio ancora sarà stato qualcuno che dovrebbe stare da questa parte della barricata e non dall’altra, fatto sta che siamo dinnanzi ad un potenziale danno per il bosco interessato. Scene che in Sicilia, per chi è onesto, non vorremmo vedere ma che purtroppo ci troviamo costretti non solo ad osservare con amarezza, ma anche a subire.