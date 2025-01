Si auto spedisce un pacco bomba per spaventare il ladro che rubava gli acquisti per corrispondenza

Pacco bomba per spaventare il ladro, denunciato dalla Ps Individuato l’autore dell’ordigno scoperto martedì a Frosinone (ANSA) – FROSINONE, 24 GEN – Voleva spaventare il ladro che nei giorni precedenti gli aveva fatto sparire l’ennesimo pacco consegnato dal corriere Amazon e lasciato incustodito nell’androne del palazzo su via Mastruccia a Frosinone in cui risiede; per incastrarlo si è spedito un nuovo pacco lasciandolo ancora una volta nell’androne ma stavolta con un contenuto molto particolare: è la ricostruzione fatta dalla Polizia di Stato che oggi ha denunciato alla Procura della Repubblica un uomo per l’allarme bomba scattato martedì mattina, costringendo a chiudere la strada e far intervenire gli artificieri dalla Questura di Roma. Quella mattina, nell’androne è stato trovato un pacco recapitato dalle Poste e lasciato su uno scooter per disabili nel palazzo. All’interno c’era un timer al quale erano collegati tre candelotti con all’interno degli “artifici pirotecnici non classificati”: in pratica dei grossi petardi confezionati in maniera artigianale, in grado di fare molto rumore al momento dell’esplosione. Una volta che il ladro se ne fosse impossessato, all’interno avrebbe trovato timer e candelotti collegati. Gli investigatori della Squadra Mobile di Frosinone hanno cominciato ad indagare partendo dal nome del destinatario indicato sul pacco: sono risaliti all’Ufficio Postale di spedizione, acquisendo subito i video relativi all’ora della spedizione. Sono risaliti così all’uomo che lo aveva inviato e che ora è stato deferito alla magistratura per “simulazione di reato”.

