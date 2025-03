Serie D: la Free Ball Ragusa torna alla vittoria contro i Warriors Viagrande

Una vittoria fondamentale per la Free Ball Ragusa, che in casa ha avuto la meglio sui Warriors Viagrande al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Il successo, arrivato al tie-break con il punteggio di 3-2, è stato accolto con soddisfazione dallo staff tecnico, che spera possa rappresentare una svolta nel campionato.

“Una vittoria ci voleva, per invertire un trend negativo che, nelle ultime partite, ci ha visto in difficoltà sia fisicamente che mentalmente. Ora dobbiamo proseguire lungo questa rotta”, ha commentato Massimiliano Migliore, che insieme a coach Emanuele Campo guida la preparazione della squadra.

Un match altalenante, deciso al tie-break

Non è stata una partita semplice per la Free Ball Ragusa, che ha iniziato con difficoltà, concedendo due set agli ospiti. Tuttavia, nel momento più critico, la squadra ha reagito con determinazione, riuscendo a ribaltare il punteggio e a conquistare la vittoria nel quinto e decisivo set, giocato punto su punto.

“Vittoria doveva essere e vittoria è stata”, ha sottolineato ancora Migliore, “Ora ci attende la difficile trasferta contro Peloro Messina, dove dovremo confermare i segnali di ripresa visti contro i Warriors. Ci crediamo e siamo certi che il duro lavoro in palestra darà i suoi frutti”.

Under 19: sconfitta di misura contro Pro Players Siracusa

Per il settore giovanile, la formazione Under 19, allenata da Francesco Bottone e Francesco Corallo, ha ceduto al tie-break per 3-2 contro i pari età della Pro Players Siracusa.

Nonostante la sconfitta, lo staff tecnico vede segnali incoraggianti: “Anche in questo caso assistiamo a ritmi altalenanti. Ma il gruppo è unito e ha voglia di crescere, sacrificarsi e migliorare. Questo è l’aspetto più positivo”, ha concluso Migliore.

La Free Ball Ragusa ora guarda avanti con fiducia, con l’obiettivo di dare continuità ai progressi e tornare protagonista in campionato.

