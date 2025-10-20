Serie B rugby: il XV del Sud-Est vince in trasferta e fa festa a Bari

Esordio da leoni per il XV del Sud-Est nel Campionato di Serie B Senior Maschile di Rugby. Ieri, in trasferta contro le Tigri Bari, la franchigia che unisce Syrako e Ragusa Rugby ha conquistato quattro punti preziosi, grazie a una prestazione intensa e combattuta fino all’ultimo minuto.

Dopo un avvio equilibrato, i siciliani hanno preso il controllo del gioco, mostrando carattere e lucidità. Bari ha provato a reagire fino al 25’, ma la difesa del XV del Sud-Est ha resistito, respingendo ogni tentativo.

Le mete e i protagonisti della vittoria

Nel primo tempo le mete di Mirko Amenta e Ayrton Bucci hanno portato la franchigia in vantaggio, entrambe trasformate con precisione. Nel secondo tempo, la meta di José Saraniti, frutto di un gesto tecnico spettacolare di Amenta, ha consolidato il risultato. Amenta, con una prestazione da migliore in campo, ha raccolto un calcio-passaggio di Gabriel Dinatale e con un off load ha messo Saraniti nelle condizioni di andare a meta.

Le Tigri Bari hanno segnato con la meta di Castello, un calcio piazzato e le trasformazioni di Bonfantino, ma non sono riuscite a ribaltare il punteggio.

