Rugby: XV del Sud-Est, domenica positiva

Il weekend di rugby ha regalato emozioni e soddisfazioni per il XV del Sud-Est, con una vittoria e un pareggio negli impegni delle formazioni Under 16 e Under 18 contro Messina a Siracusa, e un importante successo della squadra femminile in Serie A.

Under 16: netta vittoria

L’Under 16 ha conquistato la sua prima vittoria stagionale con una prestazione convincente.

“È stata una prestazione molto positiva”, ha dichiarato coach Angelo Iozzia, sottolineando come l’impegno e l’entusiasmo dei ragazzi, dopo settimane di duro allenamento, abbiano finalmente portato al risultato sperato. La vittoria è un punto di partenza per continuare a crescere sia tecnicamente che mentalmente.

Under 18: un pareggio combattuto

Diverso l’epilogo per la formazione Under 18, che ha chiuso la sfida con un pareggio.

“Ho visto cose buone e altre meno”, ha ammesso coach Iozzia, evidenziando la necessità di migliorare nella capacità di tradurre il lavoro svolto durante gli allenamenti in prestazioni continue e solide in partita. Nonostante alcune difficoltà, il pareggio è stato accolto positivamente come segnale del valore equilibrato delle due squadre.

Serie A Femminile: vittoria delle ragazze della franchigia

Grande risultato anche per la squadra femminile del XV del Sud-Est, impegnata nella Serie A. Le ragazze hanno superato le Brigantesse di Librino in una sfida molto impegnativa.

Tra le protagoniste della vittoria figurano Eleonora Cosentino, Ludovica Gurrieri, Giulia Aprile, Krizia Vitale, Melissa Occhipinti, Costanza Alicata e Kikka Bucceri.

“È stata una sfida difficile, ma con lucidità, impegno e dedizione siamo riuscite a vincere”, ha dichiarato Eleonora Cosentino, sottolineando il grande lavoro di squadra che ha permesso di superare un avversario ostico.

Un weekend che conferma il buon momento per le formazioni del XV del Sud-Est, con risultati che testimoniano crescita e determinazione in tutte le categorie.

