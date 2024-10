La lunga domenica del rugby, segnali positivi

Angelo Iozzia, tecnico del XV del Sud Est, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio della nuova stagione rugbistica, sottolineando l’importanza di aver schierato quattro squadre in diverse categorie durante una lunga domenica di sport. Nonostante le sconfitte delle giovanili, Iozzia ha evidenziato gli aspetti positivi, come l’inesperienza dell’Under 16 che si tradurrà in crescita e l’ottima prestazione dell’Under 18, capace di fronteggiare una squadra di alto livello come il Cus Catania.

Allo stadio di Ragusa, la Senior Maschile ha ottenuto una vittoria schiacciante contro il Melrose Milazzo nella prima giornata di Serie C, imponendosi per 61 a 9. Le mete di Dinatale, La Rocca e Ponteprimo, insieme alle trasformazioni di Malfa, hanno segnato una giornata di gioco efficace e corale. Gustavo Ponteprimo, tecnico in campo durante la partita, ha sottolineato come la squadra abbia dimostrato progressi concreti, ma ha ribadito l’importanza di mantenere alta la concentrazione per le sfide future.

Iozzia ha anche ringraziato le famiglie e lo staff tecnico per il supporto, riconoscendo il valore del lavoro svolto con il settore giovanile, cruciale per il futuro della squadra.

