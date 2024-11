Ragusa Rugby: il XV del Sud-Est infila la quarta vittoria a seguire

Il XV del Sud-Est ha centrato la quarta vittoria consecutiva, imponendosi nettamente su Nissa con un convincente 67 a 7 nella sfida giocata a Siracusa. Questo nuovo successo consolida il percorso della franchigia, frutto della collaborazione tra Syrako e Ragusa Rugby, nel Campionato di Serie C.

Il match è iniziato in modo esplosivo per il XV del Sud-Est, che ha subito preso il comando con due mete di Ruben La Rocca e Muccio, entrambe trasformate da Simone Malfa, portando rapidamente il punteggio sul 14 a 0. La prima frazione ha visto poi susseguirsi altre mete, con Malfa, Azzone e La Rocca tra i protagonisti, culminando nella meta di Ponteprimo, trasformata dallo stesso atleta, per un netto 36 a 0 alla fine del primo tempo.

Nel secondo tempo, il XV del Sud-Est ha amministrato con calma il vantaggio, nonostante un tentativo di reazione da parte del Nissa, che è riuscito a segnare una meta. Tuttavia, i padroni di casa hanno subito ripreso il controllo grazie a Fazzino e Muccio, fino a chiudere la partita con altre due mete, siglate da Malfa e Dinatale, e trasformate da Fazzino, per un trionfante 67 a 7 finale.

Coach Angelo Iozzia ha espresso grande soddisfazione per la vittoria, sottolineando la crescente maturità della squadra che, superato il nervosismo iniziale, ha saputo mettere in pratica con efficacia il lavoro svolto durante gli allenamenti. Ha inoltre elogiato l’avversario, riconoscendo la solidità del Nissa, specialmente nelle fasi statiche, e ha evidenziato la prestazione di Ruben La Rocca, capitano e “migliore in campo”, capace di guidare la squadra con autorevolezza.

Un ulteriore punto positivo per il XV del Sud-Est è stato il debutto di due giovani Under 18, segno dell’attenzione della squadra per la crescita del vivaio. A completare la giornata, prima del match della Seniores, è scesa in campo la formazione Under 14, composta da atleti di Syrako, Ragusa Rugby e Malarazza, che ha dimostrato un ottimo spirito di squadra e ha gettato le basi per un futuro promettente.

