Syrako e Ragusa Rugby insieme, per affrontare un percorso condiviso tra le comunità

La presentazione ufficiale del XV del Sud-Est, frutto della fusione tra il Syrako e il Ragusa Rugby, ha segnato una tappa fondamentale per il rugby siciliano. L’evento, svoltosi al Lido della Polizia di Caucana, ha messo in luce l’entusiasmo e le aspettative riposte in questa nuova avventura rugbistica.

Saro Buscemi, storico membro della dirigenza del Syrako, ha espresso il suo orgoglio e soddisfazione per questo traguardo, sottolineando la sua fiducia per il futuro. “Per me, personalmente, è un sogno che si realizza. Sono orgoglioso, soddisfatto, felice per i ragazzi e per entrambi i club. Ma soprattutto sono molto fiducioso in prospettiva. Ci toglieremo tante soddisfazioni, dentro e soprattutto fuori dal campo,” ha dichiarato Buscemi.

Il presidente del Ragusa Rugby, Erman Dinatale, ha ricordato i tanti momenti condivisi con il Syrako e ha elogiato l’unione, vista come un grande passo avanti per il rugby regionale. “È un onore e un privilegio salutare questa unione. Mi tornano alla mente tanti momenti condivisi con gli amici del Syrako, con cui mi lega non solo un rapporto storico, ma anche una vicinanza ideale rispetto a obiettivi, progetti e prospettive.”

Gianni Saraceno, presidente del comitato regionale Fir Sicilia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le due storiche comunità rugbistiche siciliane. “Quando due comunità con una tradizione fortissima decidono di aprirsi a un progetto condiviso, non posso che esserne soddisfatto e orgoglioso. È segno di forza, maturità, intelligenza e soprattutto coraggio.”

I tecnici delle due società hanno mostrato entusiasmo per la nuova fase di competizione e crescita. Angelo Iozzia ha parlato di un’unione che stimola e sfida i giocatori, con l’obiettivo di alzare il livello di competizione e migliorare il rendimento della squadra. “C’è voglia e ambizione, e questo sarà un modo per stimolare i ragazzi a dimostrare il loro valore,” ha detto Iozzia.

Gustavo Ponteprimo, tecnico del Syrako, ha evidenziato come la competizione possa migliorare il livello di gioco e promuovere un senso di appartenenza più profondo. “Un’esperienza nuova e bellissima. La competizione alza il livello e ci permette di condividere non solo il lavoro quotidiano, ma anche la vita del club.”

Il XV del Sud-Est è già immerso nella preparazione per i campionati che inizieranno a metà ottobre. Daniele Mazzone ha annunciato che il primo appuntamento sarà il ritiro di squadra a Siracusa il 21 e 22 settembre, con la partecipazione a manifestazioni collaterali al G7 per promuovere il rugby e attrarre nuovi giovani talenti.

Questa nuova fase rappresenta un momento cruciale per il rugby siciliano, promettendo di portare innovazione e maggiore competitività al panorama sportivo della regione.

