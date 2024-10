Domenica inizia il cammino del XV del Sud Est: attesa sfida casalinga allo stadio del Rugby di via Forlanini a Ragusa

Domenica, alle ore 15:30, inizierà ufficialmente il cammino del XV del Sud Est nel campionato di Serie C Siciliana di rugby, con una sfida casalinga contro il Melrose Milazzo presso lo stadio del Rugby di Ragusa. Questo incontro segnerà l’inizio di una nuova avventura per la squadra, frutto della fusione tra Syrako e Ragusa Rugby, che da quest’anno formano una nuova franchigia.

I tecnici Gustavo Ponteprimo e Angelo Iozzia hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto durante la preparazione pre-campionato, sottolineando l’entusiasmo e l’impegno della squadra. Ora, sarà il campo a testare i progressi del gruppo.

La giornata di rugby inizierà con un match tra le squadre Under 14 di Ragusa Rugby e Syrako, sempre allo stadio di via Forlanini, mentre le Under 16 e Under 18 saranno impegnate in trasferta a Catania contro il Cus.

Dopo la sfida inaugurale contro Milazzo, il XV del Sud Est affronterà la sua prima trasferta stagionale contro Trapani il 27 ottobre, seguita da due partite casalinghe contro Nissa e Cas Reggio prima della pausa di metà novembre.

Il presidente di Ragusa Rugby, Erman Dinatale, ha espresso entusiasmo per la prima partita della nuova franchigia, sottolineando come il progetto sia nato da una collaborazione che mira a lasciare un impatto positivo non solo nel presente, ma anche in prospettiva futura per il rugby nella provincia iblea e in tutta la Sicilia.

© Riproduzione riservata