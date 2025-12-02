Ragusa compie un passo decisivo nel potenziamento della cura oncologica. È pienamente operativo da oggi il secondo acceleratore lineare della Radioterapia oncologica dell’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla, dove questa mattina sono stati effettuati i primi trattamenti su due pazienti. L’arrivo della nuova macchina, finanziata attraverso i fondi del PNRR, raddoppia la capacità operativa […]
Screening oncologici gratuiti in tutti i Comuni della Provincia: parte “Salute a bordo”
02 Dic 2025 09:50
La prevenzione viaggia su quattro ruote. L’ASP di Ragusa lancia “Salute a bordo”, la nuova campagna itinerante che, a partire dal 3 dicembre, porterà gli screening oncologici direttamente nei dodici comuni della provincia. Un motorhome attrezzato diventerà un presidio sanitario mobile a disposizione dei cittadini, per rendere la prevenzione più semplice, vicina e accessibile.
A bordo del motorhome sarà possibile effettuare la mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, fascia target per la prevenzione del tumore al seno, ritirare il kit del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon-retto e ricevere informazioni complete sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per Pap Test e HPV Test nei presidi aziendali. L’obiettivo è intercettare chi non ha ancora aderito ai programmi di prevenzione o incontra difficoltà a spostarsi verso i poli sanitari.
Il tour, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e dal Centro Gestione Screening, seguirà un calendario che coprirà l’intero mese di dicembre, con attività previste ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dalla prima tappa a Giarratana fino alla chiusura a Pozzallo, la provincia si trasformerà in un grande laboratorio di prevenzione diffusa.
Le giornate dedicate toccheranno nell’ordine Giarratana, Santa Croce Camerina, Vittoria, Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Ragusa, Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, coinvolgendo piazze, centri diurni e aree urbane strategiche. Di seguito, le date:
3-4 dicembre – Giarratana
Centro diurno per anziani – Via della Solidarietà
5-6 dicembre – Santa Croce Camerina
Parco urbano Fonte Paradiso
7-8-9 dicembre – Vittoria
Fiera Emaia – Piazzale centrale
10-11 dicembre – Acate
Piazza Libertà
12-13 dicembre – Comiso
Piazza delle Erbe – Pinacoteca
14-15 dicembre – Chiaramonte Gulfi
Piazza Duomo
16-17 dicembre – Monterosso Almo
Piazza San Giovanni
18-19-20 dicembre – Ragusa
Piazza Libertà
dal 24 al 27 dicembre – Scicli
Piazza Italia
dal 21 al 23 dicembre – Modica
Largo Beniamino Scucces
28-29 dicembre – Ispica
Piazza Unità d’Italia
30-31 dicembre – Pozzallo
Piazza delle Rimembranze
© Riproduzione riservata