Screening oncologici gratuiti in tutti i Comuni della Provincia: parte “Salute a bordo”

La prevenzione viaggia su quattro ruote. L’ASP di Ragusa lancia “Salute a bordo”, la nuova campagna itinerante che, a partire dal 3 dicembre, porterà gli screening oncologici direttamente nei dodici comuni della provincia. Un motorhome attrezzato diventerà un presidio sanitario mobile a disposizione dei cittadini, per rendere la prevenzione più semplice, vicina e accessibile.

A bordo del motorhome sarà possibile effettuare la mammografia per le donne tra i 50 e i 69 anni, fascia target per la prevenzione del tumore al seno, ritirare il kit del sangue occulto nelle feci per lo screening del tumore del colon-retto e ricevere informazioni complete sullo screening del tumore della cervice uterina, con la possibilità di registrarsi per Pap Test e HPV Test nei presidi aziendali. L’obiettivo è intercettare chi non ha ancora aderito ai programmi di prevenzione o incontra difficoltà a spostarsi verso i poli sanitari.

Il tour, coordinato dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP e dal Centro Gestione Screening, seguirà un calendario che coprirà l’intero mese di dicembre, con attività previste ogni giorno dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. Dalla prima tappa a Giarratana fino alla chiusura a Pozzallo, la provincia si trasformerà in un grande laboratorio di prevenzione diffusa.

Le giornate dedicate toccheranno nell’ordine Giarratana, Santa Croce Camerina, Vittoria, Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Ragusa, Scicli, Modica, Ispica e Pozzallo, coinvolgendo piazze, centri diurni e aree urbane strategiche. Di seguito, le date:

3-4 dicembre – Giarratana

Centro diurno per anziani – Via della Solidarietà

5-6 dicembre – Santa Croce Camerina

Parco urbano Fonte Paradiso

7-8-9 dicembre – Vittoria

Fiera Emaia – Piazzale centrale

10-11 dicembre – Acate

Piazza Libertà

12-13 dicembre – Comiso

Piazza delle Erbe – Pinacoteca

14-15 dicembre – Chiaramonte Gulfi

Piazza Duomo

16-17 dicembre – Monterosso Almo

Piazza San Giovanni

18-19-20 dicembre – Ragusa

Piazza Libertà

dal 24 al 27 dicembre – Scicli

Piazza Italia

dal 21 al 23 dicembre – Modica

Largo Beniamino Scucces

28-29 dicembre – Ispica

Piazza Unità d’Italia

30-31 dicembre – Pozzallo

Piazza delle Rimembranze

