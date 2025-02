Scossa di terremoto a Chiaramonte Gulfi: nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto di magnitudo 1.9 è stata registrata questa mattina alle ore 4:53 a Chiaramonte Gulfi. L’evento sismico ha avuto una profondità di 19 chilometri.

I Comuni più vicini all’epicentro sono stati Comiso, Mazzarrone, Monterosso Almo, Ragusa, Giarratana, Vittoria, Acate, Licodia Eubea, Vizzini e Modica. Nonostante il lieve sisma sia stato avvertito da alcuni cittadini nelle zone più prossime all’epicentro, al momento non si segnalano danni a persone o cose. La zona degli Iblei è nota per una moderata attività sismica, ma fortunatamente eventi di questa entità non rappresentano una minaccia significativa.

