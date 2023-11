Scontro tra scooter, c’è un ferito grave. L’incidente è avvenuto a Vittoria

Un incidente è avvenuto in via Pietro Gentile stasera a Vittoria, proprio davanti l’ingresso della chiesa Santa Maria Goretti, coinvolgendo due scooter.

L’incidente ha portato al ferimento di tre persone, di cui uno è attualmente ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale Guzzardi. Le autorità locali stanno effettuando i rilievi di legge necessari per comprendere le circostanze dell’accaduto, e per questo motivo, alcune strade nella zona sono temporaneamente chiuse.

La polizia municipale ha posto sotto sequestro cautelativo i veicoli coinvolti nell’incidente, un passo necessario per garantire un’indagine accurata. L’obiettivo è quello di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. ricerca fotografica di Franco Assenza