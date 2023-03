Scontro fra due auto a Scoglitti

Incidente stradale stamani a Scoglitti, all’interno della frazione balneare. Lo scontro ha coinvolto due auto, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto è intervenuto il 118 e la polizia municipale di Vittoria che sta effettuando i rilievi.

Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi ma i due veicoli sono andati completamente distrutti e hanno riportato ingenti danni.

Foto: Franco Assenza