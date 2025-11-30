Scontro auto – bici a Vittoria: ferito un immigrato del Bangladesh

Scontro auto – bici a Vittoria, all’incrocio tra via Garibaldi e via Pietro Gentile, nei pressi dell’intersezione che conduce in direzione di Scoglitti e di Santa Croce Camerina.

A scontrarsi, per fortuna senza gravi danni, sono stati una Fiat Punto, condotta da un vittoriese e con la famiglia e i bambini a bordo e una bicicletta, in sella alla quale c’era un immigrato originario del Bangladesh. L’uomo aveva con se sulla bici una cassetta di limoni, che sono finiti a terra. L’uomo è finito anch’egli a terra riportando delle contusioni e lievi ferite. È stato caricato in ambulanza e portato in ospedale a Vittoria, medicato e, dopo i controlli, è stato dimesso.

I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia locale, diretta dal comandante Filippo Pancrazi, che era presente sul luogo dell’accaduto. Ricerca fotografica di Franco Assenza

