Scontro al vertice tra Modica e Milazzo. Il Vittoria può approfittarne?

Lo scontro al vertice tra Modica e Milazzo potrebbe favorire il Vittoria. I biancorossi tornano domani tra le mura amiche per affrontare la Polisportiva Gioiosa. All’andata, nella gara disputata in trasferta sul campo della cittadina messinese, il Vittoria fu sconfitto per uno a zero.

Si cercherà il riscatto ora nella gara casalinga. Il Vittoria ha fame di punti, quasi un’ultima spiaggia per cercare di non perdere il contatto con la vetta della classifica. In vetta si trova il Modica, che ha scavalcato il Milazzo. Il Modica ha 53 punti, il Milazzo ne ha 50, il Vittoria insegue a sei lunghezze con 47 punti. Lo scontro al vertice tra le due battistrada potrebbe favorire il Vittoria che la domenica successiva si recherà proprio a Milazzo per cercare punti importanti per la classifica. Questi due turni di campionato potranno dire molte cose per la classifica e potrebbero addirittura risultare determinanti.

Il Vittoria del nuovo allenator e Nicolò Terranova finora ha sempre vinto. L’allenatore mazarese ha fama di duro, chiede tanto lavoro ai suoi giocatori.

Per la gara di domani tutti i giocatori sono disponibili. Rientrerà Diallo, che ha scontato le quattro giornate di squalifica e che per la prima volta sarà a disposizione del nuovo mister. Terranova è contento dei suoi uomini, soprattutto della gara disputata contro il Mazzarrone. “Giocatori sono stati bravi. La vittoria di domenica scorsa ci ha regalato una settimana trascorsa in serenità. La prova fornita ci ha dato consapevolezza dei nostri mezzi”. L’allenatore ha un’ampia rosa a disposizione: questo potrebbe creare qualche difficoltà. “Avere più frecce nell’arco è sempre qualcosa di importante – aggiunge il mister biancorosso. È una rosa che nel corso dell’anno è cambiata molto, però sta raggiungendo ora un amalgama che ne fa una squadra molto competitiva”.

Il turno di domani potrebbe favorire il Vittoria. “Francamente faccio fatica a pensare agli altri. Guardo solo alla mia squadra. Il Gioiosa è una squadra da affrontare con grande rispetto, ha un’ottima rosa e grandi capacità offensive. All’andata ci ha fatto male e ha conquistato i tre punti. . È una squadra da affrontare con grade rispetto: dobbiamo avere la consapevolezza che l’avversario potrebbe farci male in qualunque momento e tenere sempre alta la tensione per tutta la partita”.

© Riproduzione riservata