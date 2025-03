Scontro al vertice in Serie B1: la Pvt Modica attende la sfida con Star Volley Bisceglie

Cresce l’attesa a Modica per la sfida di sabato pomeriggio contro la Star Volley Bisceglie, un match che si preannuncia decisivo per consolidare il momento straordinario della PVT Modica nel campionato di Serie B1 femminile.

La squadra allenata da Luca D’Amico ha conquistato con merito l’ingresso nella top five, grazie alla netta vittoria esterna contro Crotone. Questo successo rappresenta il sesto nelle ultime sette gare, con l’unica battuta d’arresto registrata al tie-break nella trasferta di Roma contro Santa Lucia.

Un rendimento impressionante per le modicane, che da gennaio viaggiano a un ritmo superiore a tutte le altre squadre del girone D. Con 13 punti conquistati nel 2024, infatti, la PVT è la formazione più in forma del raggruppamento, superando anche la capolista Fasano (12 punti), Marsala (11) e la stessa Bisceglie (9), attualmente terza in classifica.

Sfida ad alta tensione sabato al Geodetico

Il big match contro la Star Volley Bisceglie si giocherà sabato alle 15:00 al Geodetico di Modica. Una partita che negli ultimi anni ha sempre regalato grandi emozioni, sia in Coppa Italia che nei playoff promozione.

La capitana Martina Brioli ha lanciato un appello ai tifosi: “Abbiamo bisogno del supporto del nostro pubblico, perché ci può dare quella spinta necessaria per rendere la vita difficile a una squadra forte come Bisceglie. Si gioca in un orario diverso dal solito, ma speriamo che questo non incida sulle presenze sugli spalti. Vogliamo arrivare il più lontano possibile e non ci poniamo limiti.”

Con la spinta dei tifosi e la condizione atletica al massimo, le biancorossoblu puntano a prolungare il loro straordinario momento e a confermarsi tra le protagoniste del campionato.

