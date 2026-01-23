Scomparso da mercoledì a Modica il 56enne Gianni Blanco: ricerche in corso

Da diverse ore non si hanno più notizie di Giovanni Blanco, 56 anni, residente a Modica. Dell’uomo non si hanno più notizie già da mercoledì, e dopo alcuni tentativi di contatto senza esito i parenti hanno presentato denuncia ai carabinieri.

E’ stato attivato un piano di ricerche per le persone scomparse, con il coinvolgimento delle forze dell’ordine. I militari e gli organi competenti stanno operando per ricostruire gli spostamenti di Blanco nei giorni precedenti all’allontanamento, cercando di individuare eventuali piste utili alle indagini.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sulle circostanze della scomparsa né indizi che possano chiarire dove si trovi l’uomo. Non risultano appelli diretti da parte dei familiari con dettagli su abbigliamento o percorso, ma le ricerche proseguono con attenzione nella zona e nei territori limitrofi.

L’uomo è molto conosciuto in città perchè già titolare di una prestigiosa tappezzeria del quartiere Sorda.

