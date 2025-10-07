Scompaiono i cassonetti per gli abiti usati. A Modica arrivano nuove telecamere contro gli incivili

La lotta al degrado urbano continua a Modica. L’assessore alle Politiche ambientali, Samuele Cannizzaro, annuncia due importanti novità: l’eliminazione in tutta la città dei cassonetti destinati alla raccolta degli abiti dismessi e l’arrivo di nuove telecamere mobili per contrastare gli abbandoni di rifiuti.

“Con il sindaco Maria Monisteri – spiega Cannizzaro – continuiamo a lavorare perché Modica resti una città pulita e contro chi la insozza. Come Amministrazione abbiamo deciso di eliminare i cassonetti per il vestiario dimesso. Purtroppo, a fronte di chi li utilizzava in modo corretto, molti altri ne hanno fatto un uso improprio, creando caos e sporcizia e determinando un’immagine pessima di quelle che dovevano essere aree di raccolta ordinata e solidale”.

La decisione arriva dopo numerose segnalazioni di degrado attorno a questi punti di raccolta, trasformati in veri e propri depositi a cielo aperto.

Gli abiti dismessi potranno comunque essere conferiti regolarmente:

nei Centri Mobili di Raccolta , presenti nei quartieri secondo un calendario settimanale consultabile sul sito dell’Ufficio Ecologia;

, presenti nei quartieri secondo un calendario settimanale consultabile sul sito dell’Ufficio Ecologia; oppure ogni giorno presso il Centro Comunale di Raccolta di contrada Michelica.

Cannizzaro ricorda inoltre che l’abbandono dei tessili o il conferimento errato è vietato e sanzionabile. Le multe sono state sensibilmente inasprite: da 1.500 a 18.000 euro, con sospensione della patente da 1 a 4 mesi se l’abbandono avviene tramite veicolo.

“Invito tutti i miei concittadini – aggiunge l’assessore – al rispetto delle corrette pratiche ambientali per sostenere concretamente la transizione verso un modello di economia circolare”.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale intensifica i controlli contro chi sporca. Il Comune ha infatti ottenuto un finanziamento di oltre 45.000 euro dal Ministero dell’Interno, tramite il Fondo Unico di Giustizia, per il potenziamento del sistema di videosorveglianza ambientale.

“Il progetto – spiega Cannizzaro – era stato deliberato in Giunta il 26 settembre 2024 e inviato in Prefettura. Dopo un anno, il finanziamento è arrivato e ci consentirà di acquistare cinque nuove telecamere mobili ad alta risoluzione e di allestire una sala di controllo attrezzata, con connettività e assistenza tecnica dedicata”.

L’obiettivo è chiaro: prevenire e contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e il proliferare delle discariche abusive.

“Le nuove ‘telecamere sentinella’ – conclude Cannizzaro – saranno un ulteriore strumento per difendere il decoro urbano e tutelare l’ambiente, a beneficio di tutti i cittadini che ogni giorno contribuiscono a mantenere Modica pulita”.

