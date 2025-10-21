Scoliosi, a Ragusa il primo corso multidisciplinare in Italia

Per la prima volta in Italia, professionisti di discipline diverse – medici, ortopedici, fisioterapisti, chinesiologi, odontoiatri e tecnici specializzati – si incontrano per affrontare la scoliosi come fenomeno globale, superando i confini tra le varie competenze mediche.

Nasce così Accademia Scoliosi, un progetto scientifico e formativo d’eccellenza ideato dal dottor Francesco Mac Donald, medico ortopedico e allievo diretto del professor Jacques Chêneau, insieme al tecnico ortopedico Pietro Di Falco, alla chinesiologa Vera Lezza e al fisioterapista Giuseppe Barletta.

Il corso, il primo in Italia con approccio multidisciplinare integrato – biomeccanico, neurosensoriale e psicosomatico – si svolgerà a Ragusa con due intense giornate di teoria e pratica, il 25 e 26 ottobre 2025, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici.

La scoliosi come fenomeno globale: un nuovo paradigma di cura

“La scoliosi non è mai stata affrontata in maniera globale – spiega Pietro Di Falco, responsabile della formazione di Accademia Scoliosi –. Il nostro obiettivo è ridurre l’incidenza della chirurgia, diffondendo l’uso del corsetto Chêneau originale come strumento terapeutico funzionale e rispettoso della fisiologia del paziente”.

Durante il corso saranno affrontate tutte le fasi del trattamento conservativo, dalla diagnosi alla realizzazione del corsetto Chêneau originale, fino al busto gessato su letto di Risser e agli esercizi del metodo Schroth.

Nel corso della seconda giornata, presso il Palazama di Ragusa, verrà allestito un vero e proprio ambulatorio medico e laboratorio ortopedico, dove sarà possibile assistere dal vivo alla realizzazione di un corsetto su misura, dalla scansione 3D alla fresatura robotizzata, fino all’adattamento finale sul paziente.

Tra i relatori figurano alcuni dei massimi esperti italiani e internazionali, tra cui i professori Canavese, Pavone, Raggi, Onesta, Pivetta e Mac Donald, per offrire una panoramica completa delle più recenti conquiste scientifiche nel trattamento della scoliosi.

Un evento formativo di valore per la sanità e la ricerca italiana

“Il problema della scoliosi – ha dichiarato Roberto Zelante, presidente provinciale dell’Ordine dei Medici – è di particolare rilievo soprattutto in età pediatrica e adolescenziale. Questo corso rappresenta un’importante occasione di confronto, aggiornamento e crescita per i professionisti del settore sanitario”.

“L’iniziativa – ha aggiunto Mario D’Asta, assessore comunale e componente del direttivo dell’Ordine – nasce a Ragusa grazie al lavoro di un nostro concittadino, Pietro Di Falco, e rappresenta un modello virtuoso di formazione e prevenzione sanitaria. È un passo avanti nella rete di collaborazione tra specialisti per migliorare la qualità della vita dei pazienti”.

Il corso “Accademia Scoliosi” è un evento pionieristico che pone Ragusa al centro della ricerca clinica e biomeccanica italiana, aprendo un nuovo capitolo nella comprensione e nel trattamento delle deformità vertebrali.

