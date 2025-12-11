Scippo e aggressione a Vittoria, anziana ricoverata: l’uomo è stato arrestato

Uno scippo violento, talmente violento, da causare gravi ferite a un’anziana signora. Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione e del N.O.R. – Aliquota Radiomobile di Vittoria ha portato all’arresto in flagranza di un uomo di 44 anni, vittoriese, gravemente indiziato di una rapina aggravata ai danni di un’anziana donna.

L’episodio è avvenuto in via Cacciatori delle Alpi, dove l’anziana, dopo essere stata trascinata a terra durante uno scippo della borsa, ha riportato gravi ferite. La chiamata al 112 ha immediatamente allertato i militari, che hanno richiesto anche l’intervento del 118 per soccorrere la vittima, successivamente ricoverata presso l’Ospedale Guzzardi di Vittoria, nel reparto di ortopedia, a causa della frattura del femore.

I Carabinieri hanno raccolto informazioni e una descrizione sommaria dell’autore, riuscendo a rintracciare il sospetto a poche centinaia di metri dal luogo del reato. L’uomo è stato bloccato, condotto in caserma e arrestato per rapina aggravata.

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ragusa, il 44enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, misura confermata nella successiva udienza di convalida. L’iter giudiziario proseguirà nei termini di legge per verificare il grado di colpevolezza dell’arrestato.

