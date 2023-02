Scicli: sequestrata area di 15 mq usata come discarica e raccolta abusiva di materiali. Denunciato imprenditore

I carabinieri di Scicli hanno sequestrato un’area di circa 15 mila metri quadri, con annesso capannone industriale abusivo di 700 metri quadri. L’area era utilizzata come raccolta, stoccaggio e recupero di rifiuti speciali (materiali ferrosi e plastici, polistirolo, legno e tritovagliatura) in modo del tutto abusivo.

E’ stato anche denunciato in stato di libertà un imprenditore edile di Scicli di 31 anni, legale rappresentante ed amministratore unico di una società ragusana. L’area sequestrata si trova in contrada Gurgazzi.

INDIVIDUATI ANCHE TRE LAVORATORI IN NERO

Sempre durante la stessaoperazione, nel magazzino usato come deposito dei materiali, sempre in contrada Gurgazzi, i Carabinieri del NIL hanno rilevato diverse violazioni in ordine all’assunzione di alcuni lavoratori presenti: sono stati di fatto individuati 3 lavoratori in nero su 15 presenti. I militari dell’Arma hanno poi proceduto a contestare le sanzioni amministrative per le violazioni commesse: in tutto, 13.300 euro di multa e sospensione dell’attività imprenditoriale.