Scicli, scontro tra auto e trattore sulla litoranea: due feriti

L’impatto è avvenuto su un tratto densamente transitato della litoranea che collega le due frazioni della fascia costiera oltre che autovetture anche da mezzi agricoli vista l’esistenza in zona di una fiorente attività agricola. Ad entrare in collisione un’autovettura alla cui guida c’era una donna ed un trattore con sopra un operatore agricolo: sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia Locale di Scicli che ha rilevato l’incidente dopo essere intervenuta prontamente sul posto. I due mezzi coinvolti viaggiavano sullo stesso senso di marcia quando sono entrati in collisione. Per entrambi gli occupanti i due mezzi si è reso necessario il trasferimento in ospedale. Sul posto, infatti, è intervenuta l’equipe di pronto intervento del 118 che ha soccorso i due feriti. Al vaglio degli agenti della Polizia Locale la dinamica dell’incidente; il fatto che sia l’auto che il trattore viaggiassero sullo stesso senso di marcia fa ipotizzare un tamponamento. Non si conoscono ancora le condizioni dei due feriti che sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore-Nino Baglieri di Modica.

