Scicli, ragazzi protagonisti: calendario Smile tra colori, sorrisi e solidarietà

Una realtà che sa di solidarietà, di condivisione, di integrazione, di comunicazione e di gioia di vivere pur con una cifra di disabilità che caratterizza i giovani che frequentano il Centro diurno dell’associazione Smile a Donnalucata, presidente Stefania Fiorilla. “Oggi regaliamo un piccolo spoiler! – annunciano i responsabili dell’associazione che opera nel campo della disabilità e della solidarietà – quest’anno i ragazzi del nostro Centro Diurno hanno vissuto un’esperienza meravigliosa. Dodici esercizi commerciali del territorio hanno aperto loro le porte, permettendogli di interpretare con entusiasmo e creatività i mestieri più diversi. Da questa avventura è nato un calendario speciale, pieno di sorrisi autentici, impegno e tanta voglia di mettersi in gioco. Oggi sveliamo la prima pagina…un assaggio di ciò che aspetta all’interno del calendario: un anno di emozioni, colori e libertà espressiva. Con esso si sosterranno in parte le nostre attività e, soprattutto, i nostri ragazzi. Un piccolo gesto che fa una grande differenza”.





