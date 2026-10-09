Scicli, la chiamano più volte ma lei non risponde: i familiari corrono a casa e fanno una tragica scoperta

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Il decesso nell’abitazione di via Piave, nel centralissimo quartiere Logge a Scicli. La donna una signora di 82 anni, che viveva da sola, è morta nella tarda mattinata di oggi. A trovarla priva di vita i parenti dopo averla contattata più volte. All’assenza di risposte si sono portati nella casa dell’anziana facendo la scoperta. Non dava segnali di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i carabinieri della locale Tenenza. La presenza, subito dopo la scoperta, del medico legale è stata finalizzata alla constatazione del decesso e delle cause. Una morte per cause naturali questo sarebbe il riscontro del professionista. La salma della ottantaduenne è stata lasciata nella sua abitazione per la veglia e per le successive esequie funebri. Non si tratterebbe di dramma della solitudine perchè attorno all’anziana c’era una famiglia che la seguiva con dedizione ed affetto.

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