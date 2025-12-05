L’ASP di Ragusa rende noto che, a conclusione della selezione pubblica per titoli e colloquio, è stato conferito al dottore Luciano Carnazza l’incarico di Direttore della U.O.C. Distretto 1 di Ragusa, con durata quinquennale. Il Distretto rappresenta uno snodo essenziale per l’organizzazione dell’assistenza territoriale, in particolare nel quadro delineato dal Decreto Ministeriale n.77/2022, che definisce […]
Scicli, in arrivo 150mila euro per potenziare la videosorveglianza: 25 nuove telecamere in città
05 Dic 2025 09:14
Il Comune di Scicli ottiene un importante finanziamento destinato alla sicurezza urbana. Con decreto dell’Assessorato alle Infrastrutture della Regione Siciliana, l’ente è stato ammesso a un contributo di 150.000 euro finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza cittadina.
Ad annunciarlo è il sindaco Mario Marino, che conferma l’avvio di un progetto strategico per il controllo del territorio e la tutela dei cittadini.
25 nuove telecamere di ultima generazione in 15 punti strategici
Il finanziamento consentirà l’installazione di 25 telecamere avanzate, dotate anche della tecnologia per la lettura automatica delle targhe (ANPR), un sistema utile per contrastare furti, abusi e azioni criminali.
Le nuove apparecchiature saranno collocate in 15 postazioni diverse, che si aggiungeranno alle 20 già operative sul territorio comunale. Un ampliamento significativo, che permetterà un monitoraggio più capillare delle aree sensibili della città.
Un progetto discusso in Prefettura: sicurezza al centro dell’agenda
Il potenziamento della videosorveglianza era stato uno dei temi affrontati negli scorsi mesi durante un incontro istituzionale tenutosi in Prefettura a Ragusa, alla presenza del Prefetto e del presidente della Commissione Regionale Antimafia, Antonello Cracolici.
L’intervento, oggi finanziato, rappresenta una risposta concreta alle esigenze di prevenzione e controllo espresse dalle forze dell’ordine e dall’amministrazione comunale.
© Riproduzione riservata