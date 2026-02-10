L’ASP di Ragusa ha adottato la deliberazione n. 236, pubblicando due Avvisi pubblici finalizzati al conferimento di incarichi libero-professionali per personale medico. L’iniziativa nasce per affrontare la persistente carenza di medici sul territorio e per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza, assicurando così un servizio sanitario efficiente e tempestivo. Il primo Avviso è […]
Scicli, guasto elettrico al pozzo Manenti: possibili disservizi idrici in diverse zone
10 Feb 2026 17:14
Possibili disservizi nell’erogazione dell’acqua a Scicli a causa di un guasto alla linea elettrica che alimenta il pozzo Manenti. A comunicarlo è la società Iblea Acque SpA, che ha informato la cittadinanza dell’intervento in corso per risolvere il problema.
Le criticità potrebbero interessare diverse aree del territorio comunale, tra cui villaggio Jungi, Santa Maria La Nova, San Bartolomeo, quartiere Villa, quartiere San Giuseppe e contrada Genovese, dove si potrebbero registrare cali di pressione o temporanee interruzioni del servizio idrico.
Tecnici sul posto e gruppo elettrogeno in arrivo
Secondo quanto comunicato dalla società che gestisce il servizio idrico, i tecnici sono già operativi sul posto per ripristinare il funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile.
Nel frattempo Enel ha predisposto l’invio di un gruppo elettrogeno per compensare la mancanza di alimentazione elettrica e limitare i disagi per la popolazione.
