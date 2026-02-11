Scicli, finanziamento regionale per l’asilo nido comunale: orario esteso fino alle 19

Non solo condivisione della finalità ma anche sostegno economico alla realizzazione del progetto che porterà ad ampliare l’orario dedicato all’ospitalità dei bambini nella fascia di età propria degli asili nido. Grazie al finanziamento di poco più di 90mila euro gli ospiti dell’asilo nido comunale di via Pietro Nenni al villaggio Jungi, rimesso a nuovo nei suoi locali, potranno rimanere fino alle 19. L’ampliamento delle ore di permanenza è reso possibile grazie all’intervento regionale. Per la presidente del Consiglio comunale Desirè Ficili e per i consiglieri comunali delle liste civiche Siamo Scicli e Libertà Popolare, Lorenzo Bonincontro, Giuseppe Puglisi e Giuseppe Riela “l’erogazione del finanziamento da parte dell’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è un dato importante perchè và a potenziare una struttura che svolge un ruolo centrale nel sistema dei servizi educativi e sociali della città. Grazie a queste risorse sarà possibile rafforzare l’organizzazione del servizio e incrementare il numero dei posti disponibili, offrendo una risposta più ampia e strutturata alle esigenze delle famiglie del territorio – commentano i quattro esponenti politici – l’intervento assume un valore particolarmente significativo perché rivolto ai bambini nella fascia della prima infanzia, fase cruciale per lo sviluppo cognitivo, relazionale ed emotivo. Investire in un asilo nido comunale significa garantire pari opportunità educative, favorire l’inclusione sociale e sostenere concretamente i nuclei familiari, soprattutto quelli che necessitano di servizi affidabili e di qualità per conciliare i tempi di vita e di lavoro”.

Una città, Scicli, che ha bisogno di una politica di welfare che s’addentra sul territorio per conoscere i bisogni della comunità.

“E’ chiaro che la Regione di fatto ha riconosciuto il lavoro attento, costante e sinergico portato avanti dagli uffici dei Servizi sociali e da tutti gli attori impegnati nelle politiche di prevenzione e welfare del territorio, che hanno operato con senso di responsabilità e visione, mettendo al centro i bisogni reali della comunità il lavoro svolto dalla dirigente responsabile dei Servizi sociali, Angela Verdirame, con professionalità, competenza ed impegno dimostrati nel perseguire un obiettivo di elevato valore sociale, traducendo in azioni concrete l’attenzione verso le famiglie ed i più piccoli. Il finanziamento ottenuto – sostiene la Presidente del Consiglio – conferma quanto sia fondamentale continuare a investire nei servizi per la prima infanzia e nel sostegno alle famiglie. Il potenziamento dell’asilo nido comunale non è soltanto un intervento strutturale, ma una scelta che guarda al futuro della nostra città, rafforzando coesione sociale, inclusione ed equità”.

