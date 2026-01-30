Scicli, droga nascosta in cucina: 50enne arrestato mentre era ai domiciliari

Nascondeva la cocaina in cucina mentre era agli arresti domiciliari, ma è stato scoperto. I Carabinieri della Tenenza di Scicli hanno arrestato un 50enne del posto, gravemente indiziato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, nel corso di un controllo effettuato presso la sua abitazione.

L’uomo si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari per fatti risalenti al 2025, sempre legati a un presunto traffico di droga. Proprio durante uno dei controlli di routine finalizzati a verificare il rispetto delle misure cautelari, i militari hanno notato un atteggiamento particolarmente agitato e preoccupato da parte del 50enne, circostanza che ha fatto scattare ulteriori accertamenti.

I Carabinieri hanno quindi proceduto a una perquisizione accurata dell’abitazione, nel corso della quale è stato rinvenuto un involucro in cellophane contenente circa 15 grammi di cocaina, oltre a un frammento di hashish, occultati tra i mobili della cucina.

Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente. Dovrà rispondere della violazione della normativa in materia di stupefacenti, poiché la sostanza rinvenuta sarebbe stata detenuta con finalità di spaccio.

