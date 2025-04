Scicli celebra Franco Sarnari con una mostra alla Galleria Quam

Sabato 12 aprile alle ore 18.00, la Galleria Quam di Scicli inaugura la mostra “Franco Sarnari. Una storia di pittura a Scicli”, un omaggio al grande artista scomparso due anni e mezzo fa e al ruolo cruciale che ha avuto nel panorama culturale ibleo.

Attraverso una selezione di una ventina di opere di Sarnari — dai celebri “Frammenti” degli anni Settanta ai cicli “A Monet e Pollock”, fino alle “Cancellazioni” e ai “Neri” — la mostra ricostruisce il tessuto di relazioni e scambi artistici che l’autore ha intrecciato nel corso del tempo, specialmente con le nuove generazioni.

Accanto alle sue opere, saranno esposti i lavori di sette artisti siciliani, invitati a testimoniare l’impatto di Sarnari sul territorio e la vitalità ancora pulsante della scena artistica sciclitana: Sandro Bracchitta, Piero Zuccaro, Giuseppe Puglisi, Ilde Barone, Corrado Iozzia, Cetty Previtera e Stefania Orrù.

“È un punto di vista alternativo alla più ‘classica’ narrazione sul Gruppo di Scicli – spiega Antonio Sarnari, curatore del progetto e figlio dell’artista – una storia fatta di ‘artisti altri’, amici, interlocutori, giovani che mio padre ha seguito con attenzione, in un contesto fertile, inclusivo e culturalmente vivace”.

La mostra è anche un’occasione per riflettere sull’anomala concentrazione di gallerie d’arte di rilievo nazionale presenti nell’area iblea, segno tangibile di una vitalità che affonda le radici in storie come quella di Franco Sarnari, maestro discreto e figura centrale di un’arte vissuta come dialogo e condivisione.

