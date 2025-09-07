Schianto tra moto: morti un ragusano e due catanesi

Una domenica di sole si è trasformata in tragedia sulle strade del Siracusano. Intorno alle 10 del mattino, sulla statale 124 che collega Palazzolo Acreide a Cassaro, due moto si sono scontrate violentemente provocando la morte di tre persone.

Le vittime sono un 40enne della provincia di Ragusa, in sella a una Kawasaki Ninja, e una coppia della provincia di Catania, un 33enne e una 39enne, anch’essi su una Kawasaki. L’impatto è stato devastante: nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per loro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso, che ha tentato di trasferire il 33enne in ospedale, ma le gravissime ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio dei carabinieri di Noto, che stanno eseguendo i rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto.

L’ennesima tragedia sulle strade siciliane riaccende i riflettori sulla pericolosità di alcuni tratti della SS124, già teatro in passato di altri incidenti.

