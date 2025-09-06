Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
Tragedia sulla Ispica–Pachino: 24enne perde la vita
06 Set 2025 21:38
Una tragedia sconvolge la comunità di Ispica. Nella notte tra venerdì e sabato, un incidente stradale lungo la provinciale che collega Ispica a Pachino si è trasformato in dramma: un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.
Viveva a Ispica con il padre e il fratello
Il giovane, di origini marocchine, abitava a Ispica insieme al padre e al fratello. Era proprio il padre alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili. Era stato ricoverato in rianimazione ma a causa delle ferite riportate è morto nella mattinata di oggi.
Una strada segnata da tragedie
La provinciale Ispica–Pachino si conferma ancora una volta una strada ad alto rischio. Negli ultimi anni altri giovani hanno perso la vita lungo lo stesso tratto, trasformando questa via di collegamento in una triste sequenza di incidenti mortali.
Comunità sotto shock
La notizia ha gettato nello sconforto amici, conoscenti e l’intera comunità, che oggi si stringe attorno al dolore della famiglia. Una vita spezzata troppo presto, un vuoto che lascia incredulità e rabbia per una tragedia che poteva forse essere evitata.
