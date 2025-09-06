Tragedia sulla Ispica–Pachino: 24enne perde la vita

Una tragedia sconvolge la comunità di Ispica. Nella notte tra venerdì e sabato, un incidente stradale lungo la provinciale che collega Ispica a Pachino si è trasformato in dramma: un ragazzo di appena 24 anni ha perso la vita dopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modica. Nonostante i tentativi dei medici, le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali.

Viveva a Ispica con il padre e il fratello

Il giovane, di origini marocchine, abitava a Ispica insieme al padre e al fratello. Era proprio il padre alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente. L’impatto è stato violentissimo e le conseguenze purtroppo irreparabili. Era stato ricoverato in rianimazione ma a causa delle ferite riportate è morto nella mattinata di oggi.

Una strada segnata da tragedie

La provinciale Ispica–Pachino si conferma ancora una volta una strada ad alto rischio. Negli ultimi anni altri giovani hanno perso la vita lungo lo stesso tratto, trasformando questa via di collegamento in una triste sequenza di incidenti mortali.

Comunità sotto shock

La notizia ha gettato nello sconforto amici, conoscenti e l’intera comunità, che oggi si stringe attorno al dolore della famiglia. Una vita spezzata troppo presto, un vuoto che lascia incredulità e rabbia per una tragedia che poteva forse essere evitata.

