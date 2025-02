Scherma Paralimpica e non solo: Modica protagonista tra successi regionali e nuovi obiettivi nazionali

Caltagirone è stata teatro del Campionato Regionale Assoluto Paralimpico, che ha visto competere atleti di scherma in carrozzina e di scherma per non vedenti. La Conad Scherma Modica ha lasciato il segno grazie a prestazioni di alto livello.

Nella scherma in carrozzina, spicca il successo di Maria Boscarino, vincitrice della prova di spada femminile Categoria B, mentre Nicoletta Di Rosa ha conquistato il bronzo nella spada femminile Categoria A. Ottimi risultati anche nella spada maschile per non vedenti, con Tommaso Ferraro al secondo posto e Carmelo Gurrieri al terzo.

In contemporanea al Campionato Regionale, si è svolta per la prima volta in Sicilia una gara promozionale di spada non vedenti under 14. La Conad Scherma Modica è stata rappresentata da Lorenzo Occhipinti, che ha ottenuto un meritato secondo posto. Tuttavia, il vero traguardo della competizione è stato l’esordio della nuova categoria, un importante passo avanti per l’inclusione nello sport.

Sguardo verso i prossimi obiettivi

Concluso il Campionato Regionale, l’attività Paralimpica si sposta a Busto Arsizio, dove nel weekend si disputerà la II Prova Nazionale di qualificazione. Maria Boscarino, Nicoletta Di Rosa e Tommaso Ferraro, guidati dal Maestro Puglisi, punteranno a ottenere il pass per i Campionati Italiani Assoluti Paralimpici, in programma a Siena nel mese di maggio.

Impegni per i fiorettisti e le squadre di spada

Nel fine settimana, la Conad Scherma Modica sarà impegnata anche nella 2ª Prova di Zona Assoluta a Catania. La competizione assegnerà i posti per la seconda prova nazionale a Lucca, decisiva per i Campionati Italiani di giugno a Bari.

Sabato sarà il turno delle fiorettiste Iacono, Scarso, Raunisi e Stepovyk, mentre domenica gareggeranno i fiorettisti E. Aprile, L. Aprile, Calandrino, A. Cartia, M. Cartia, Spampinato, Scalora e Tirella.

Sempre domenica, il padiglione della Fiera di Misterbianco ospiterà il Campionato a squadre di Serie C2 di spada maschile e femminile. La squadra femminile sarà composta da Pisana, Raunisi, Lucifora e Iacono, mentre il team maschile vedrà in pedana Tidona, Drago, Gurrieri e Puglisi.

Un’altra vittoria per i giovani talenti

Da segnalare anche la brillante prestazione di Giorgia Maria Gurrieri al Trofeo Città di Desio, dove ha ottenuto il secondo posto nella categoria accorpata bambine/giovanissime, dimostrando ancora una volta il valore del vivaio modicano.

