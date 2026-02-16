Scherma Modica tra le migliori d’Italia: ottavo posto nazionale nel fioretto Under 14

Settimane intense e ricche di soddisfazioni per la Conad Scherma Modica, protagonista su più fronti nel panorama schermistico giovanile italiano.

Il primo risultato di rilievo è arrivato a Baronissi, nella prova nazionale del Gran Prix Kinder Joy of Moving Under 14 a squadre di fioretto femminile, dove il quartetto composto da Gaia Falzone, Giorgia Maria Gurrieri, Emma Petriliggieri e Serena Stracquadanio ha conquistato un prestigioso ottavo posto finale.

Una prestazione di grande carattere, impreziosita da una rimonta decisiva nell’assalto che valeva l’ingresso tra le prime otto squadre della competizione. Le giovani fiorettiste modicane hanno ribaltato l’incontro con determinazione e spirito di squadra, conquistando l’accesso all’élite nazionale e confermando la crescita tecnica del gruppo.

Il cammino si è fermato contro il forte Club Scherma Jesi, vittorioso per 36-29 e poi capace di proseguire la competizione fino alla medaglia d’argento. Una sconfitta che non ridimensiona il valore della prova delle atlete modicane.

Successi e crescita nel CAF regionale

Segnali incoraggianti sono arrivati anche dall’attività del CAF regionale di fioretto, ospitato a Modica presso il Pala Rizza, appuntamento importante per la crescita dei giovani schermidori.

A conquistare la vittoria è stato il modicano Gioele Flamingo, davanti a Mattia Moceo del Club Scherma Siracusa. Numerosi gli atleti della Scherma Modica presenti nelle posizioni di vertice, a conferma della qualità del lavoro svolto in sala.

Prossima tappa: Caorle

L’attenzione si sposta ora alla prossima prova nazionale Under 14 a squadre di spada, in programma nel fine settimana a Caorle.

A rappresentare la società modicana saranno Giuseppe Di Stefano, Francesco Agosta, Antonio Iacono e Jacopo Tebaldi nella categoria maschietti/giovanissimi: una squadra giovane ma già competitiva, pronta a confermare i progressi del vivaio.

Il percorso della Scherma Modica continua così a regalare emozioni e risultati, consolidando un movimento sportivo in crescita e capace di portare con orgoglio il nome della città sulle pedane di tutta Italia.

