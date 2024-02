Scherma: Giorgio Avola convocato alla Coppa del Mondo al Cairo

La Coppa del Mondo di scherma è entrata nel vivo con la quinta gara della stagione 2023/2024, che si è tenuta al Cairo in Egitto. Prima di questa tappa, a Torino nella prova di Coppa classificata come Gran Prix, buona la prova di Giorgio Avola, che si è classificato al 23º posto su 248 atleti partecipanti. Avola ha mostrato una buona prestazione durante il girone preliminare, vincendo tutti gli assalti con un’ottima differenza di stoccate, il che gli ha permesso di accedere direttamente al tabellone principale a 64. Al primo turno di diretta ha affrontato il polacco Wojtkowiak, superandolo per 15-9. Tuttavia, al turno successivo ha incontrato il ceco Choupenitch, contro cui Avola ha perso non riuscendo a riprendere le redini del match. Choupenitch ha chiuso la gara al 2º posto dietro il Campione Olimpico Cheung Ka Long. Non ci sono stati azzurri tra gli otto finalisti.

Ora, l’occasione di riscatto per i fiorettisti italiani arriva al Cairo, dove partiranno le qualifiche per la tappa africana di Coppa del Mondo. Giorgio Avola è tra gli otto convocati dal commissario tecnico Cerioni e dovrà difendere il settimo posto ottenuto lo scorso anno.

Intanto, la Conad Scherma Modica vive un importante momento storico con i lavori di riqualificazione del Palamoak – Sala Scherma Comunale, avviati a seguito dell’assegnazione di un bando del PNRR. I lavori prevedono il rinnovo totale della struttura, l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche e l’efficientamento energetico. La Scherma Modica trasloca momentaneamente al palasport “PalaRizza” sempre a Modica Alta.

Buone notizie arrivano anche dall’attività agonistica nazionale, con Leonardo Aprile che conquista il pass per la Prova Nazionale di Qualificazione Assoluta a Napoli e Cecilia Raunisi che conquista il podio alla prova nazionale Master di fioretto femminile ad Albignasego (PD).

© Riproduzione riservata