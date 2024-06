Scenari: a Modica la serata inaugurale con Alessandro Baricco. Venerdì 28 giugno arriva Paolo Mieli

L’evento inaugurale di Scenari 2024 a Modica è stato impreziosito dalla presenza di Alessandro Baricco, celebre scrittore di fama internazionale. Baricco ha presentato il suo ultimo libro, “Abel” (Feltrinelli), un’opera che fonde sapientemente elementi di western, misticismo e profonda riflessione filosofica, davanti a una platea di quasi 2.000 persone presso la suggestiva location di San Giorgio. L’evento, organizzato in collaborazione con il Mondadori BookStore e la Fondazione Teatro Garibaldi, ha segnato un momento significativo per la città, che ha accolto Baricco con entusiasmo e partecipazione.

La serata

La serata, aperta dal sindaco di Modica Maria Monisteri, ha evidenziato la perfetta sinergia tra pubblico e privato, grazie al supporto del presenting sponsor Mutika EMC, della Regione Siciliana, dell’ARS e del Libero Consorzio Provinciale, insieme a numerosi sponsor privati. Un’innovazione di quest’anno è stata l’inclusione del servizio ENS per i sordi, con un’interpretazione simultanea del dialogo tra Baricco e lo scrittore siciliano Mattia Insolia.

Baricco, dopo aver condiviso il primo capitolo di “Abel” con il pubblico, ha dimostrato una profonda connessione con i suoi lettori, culminando la serata con un lungo firmacopie e numerosi selfie, lasciando un segno indelebile nella memoria culturale di Modica.

Il programma di Scenari 2024 prosegue con altri importanti appuntamenti:

Venerdì 28 giugno, ore 21:00, scalinata di San Pietro: Paolo Mieli presenta “Il secolo autoritario”, in dialogo con Enzo Scarso.

Sabato 29 giugno, ore 21:00, atrio Palazzo San Domenico: Valentina Romani presenta “Guarda che è vero”, in dialogo con Chiara Scucces.

Domenica 30 giugno, ore 21:00, ex Convento del Carmine: Giovanni Grasso presenta “L’amore non lo vede nessuno”, in dialogo con Saro Distefano.

