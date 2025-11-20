Savita Russo e Vincenzo Pelligra al Gran Slam di Tokio in programma il 6 e 7 dicembre

I due atleti della Koizumi Ecodep judo Scicli, entrambi in forza alle Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria, fanno parte della “comitiva azzurra” di dieci judoka italiani che andranno in Giappone. Il 6 e 7 dicembre sono in programma le gare del Grand Slam che vanno a chiudere il World Tour 2025 che ha impegnato gli atleti in diverse parti del mondo gareggiando in una disciplina sportiva dai grandi numeri e dalla vasta preparazione. Gli azzurri che vanno a Tokio sono Christian Parlati (90 kg), Gennaro Pirelli (100 kg) già vincitore del torneo, Valerio Accogli (66 kg), Savita Russo (63 kg), Asya Tavano (+78 kg), Vincenzo Pelligra (81 kg), Tiziano Falcone (90 kg), Irene Pedrotti (70 kg) Fabio Basile (-73 kg) e Manuel Lombardo. Quella che andrà a gareggiare nei tatami della capitale giapponese sarà una squadra completa, tra campioni affermati e giovani talenti in rampa di lancio. Naturalmente l’Italia andrà a Tokyo con l’ambizione e la voglia di chiudere l’anno alla grande che ha visto gli atleti gareggiare con importanti risultati personale e di squadra portando alti i colori italiani nel mondo.

