Santa Croce, eventi annullati per la tragedia di Caucana: lutto per la morte del bimbo di due anni

Una comunità sotto choc e un intero territorio in lutto. Il Comune di Santa Croce Camerina ha deciso di annullare gli eventi in programma a Punta Secca, in segno di rispetto per la tragedia avvenuta a Caucana, dove ha perso la vita un bambino di appena due anni.

Eventi sospesi e rinviati

Il “Carnevale Estivo”, inizialmente previsto nei prossimi giorni, si terrà invece il 28 agosto, mentre la rassegna TeatroMare è stata rinviata a data da destinarsi. Una scelta sofferta ma necessaria, che il Comune ha motivato con la volontà di mostrare vicinanza e partecipazione al dolore che ha scosso l’intera comunità.

Il cordoglio dell’amministrazione

“Esprimiamo, in questo momento di dolore, le più sentite condoglianze alla famiglia – si legge nella nota ufficiale – e ci uniamo al cordoglio della comunità comisana”. Un messaggio che non è solo istituzionale, ma che diventa anche testimonianza di una ferita collettiva.

