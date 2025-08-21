«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Tragedia a Caucana: bambino di due anni muore annegato in una piscina gonfiabile
21 Ago 2025 13:48
Un drammatico incidente ha strappato stamani la vita a un bambino di soli due anni in una casa di villeggiatura a Caucana, frazione costiera del litorale ibleo. Secondo quanto ricostruito, il piccolo è rimasto immerso in una piscina gonfiabile e poi sarebbe annegato. Sarebbe riuscito, senza farsene accorgerne dai familiari presenti in casa, a salire sulla scaletta che porta alla piscina gonfiabile.
Tentativi di rianimazione senza successo
I soccorritori intervenuti hanno immediatamente tentato di rianimarlo, ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani.
Indagini e rilievi sul luogo della tragedia
Sul posto le autorità sanitarie e i carabinieri per accertare le modalità dell’accaduto
La famiglia del bimbo, il padre e i nonni, gestiscono a Comiso un importante e rinomato oleificio.
© Riproduzione riservata
Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it