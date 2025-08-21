Home / Cronaca

Tragedia a Caucana: bambino di due anni muore annegato in una piscina gonfiabile

21 Ago 2025 13:48

Un drammatico incidente ha strappato stamani la vita a un bambino di soli due anni in una casa di villeggiatura a Caucana, frazione costiera del litorale ibleo. Secondo quanto ricostruito, il piccolo è rimasto immerso in una piscina gonfiabile e poi sarebbe annegato. Sarebbe riuscito, senza farsene accorgerne dai familiari presenti in casa, a salire sulla scaletta che porta alla piscina gonfiabile.

Tentativi di rianimazione senza successo

I soccorritori intervenuti hanno immediatamente tentato di rianimarlo, ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani.

Indagini e rilievi sul luogo della tragedia


Sul posto le autorità sanitarie e i carabinieri per accertare le modalità dell’accaduto
La famiglia del bimbo, il padre e i nonni, gestiscono a Comiso un importante e rinomato oleificio.

“Un dolore che spezza il cuore”: Caucana piange il piccolo Raffaele, morto a 2 anni annegato nella piscina gonfiabile. Aperta inchiesta




