Tragedia a Caucana: bambino di due anni muore annegato in una piscina gonfiabile

Un drammatico incidente ha strappato stamani la vita a un bambino di soli due anni in una casa di villeggiatura a Caucana, frazione costiera del litorale ibleo. Secondo quanto ricostruito, il piccolo è rimasto immerso in una piscina gonfiabile e poi sarebbe annegato. Sarebbe riuscito, senza farsene accorgerne dai familiari presenti in casa, a salire sulla scaletta che porta alla piscina gonfiabile.

Tentativi di rianimazione senza successo

I soccorritori intervenuti hanno immediatamente tentato di rianimarlo, ma purtroppo tutti i tentativi sono risultati vani.

Indagini e rilievi sul luogo della tragedia



Sul posto le autorità sanitarie e i carabinieri per accertare le modalità dell’accaduto

La famiglia del bimbo, il padre e i nonni, gestiscono a Comiso un importante e rinomato oleificio.











© Riproduzione riservata