Lite in piazza Senia durante la festa di Sant’Antonio e del Sacro Cuore a Vittoria. Aiello: “La misura è colma”

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Sono venuti alle mani, probabilmente perché ubriachi. È accaduto ieri sera a Vittoria, durante i festeggiamenti all’aperto in piazza Daniele Manin, nota a tutti come piazza Senia. Protagonisti del brutto episodio, alcuni immigrati che come di consueto frequentano la piazza.

Nella zona sono in corso i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e del Sacro Cuore, entrambe molto sentite a Vittoria.

I due parroci, don Salvatore Mallemi, che guida la comunità di Santa Maria Maddalena e don Ettore Todaro, parroco del Sacro Cuore di Vittoria, insieme ai comitati, hanno deciso di unire i festeggiamenti. Il simulacro di Sant’Antonio è stato portato ieri nella chiesa del Sacro Cuore. I due simulacri saranno portati insieme in processione questa sera, fino al rientro, ciascuno nella chiesa di provenienza.

Ieri sera, la lite tra alcuni immigrati è stata sedata dai carabinieri e dalla Polizia presenti per presidiare la zona dei festeggiamenti. L’episodio ha causato un leggero ritardo nella processione.

Il sindaco Francesco Aiello è indignato. “La misura è colma – ha scritto sulla sua pagina social – Quello che è accaduto ieri sera a Piazza Senia supera ogni ritegno”. E spiega nel dettaglio: “H24 un pericolo pubblico e stazionamenti bivacco scomposti e degeneranti”

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