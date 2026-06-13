Home / Cronaca

Vasto incendio vicino la diga di Santa Rosalia: fiamme e fumo visibili dalle città limitrofe

13 Giu 2026 21:30
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Vasto incendio nell’area vicino alla diga di Santa Rosalia a Ragusa. Le fiamme sono state visibili da diverse aree della provincia iblea, destando immediata preoccupazione tra i residenti. Il rogo si è sviluppato nelle ore più calde della giornata nei pressi della diga propagandosi rapidamente a causa del vento e della vegetazione ormai secca.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco, insieme al personale della Corpo Forestale della Regione Siciliana e ai gruppi della Protezione Civile, impegnati nelle operazioni di contenimento del fronte del fuoco e nella messa in sicurezza dell’area.

La situazione, resa complessa dalla conformazione del territorio e dalla rapidità di propagazione delle fiamme, ha reso necessario anche il supporto aereo. È stato infatti richiesto l’intervento di un Canadair.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it