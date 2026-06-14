Rissa nel centro storico di Comiso, denunciate dieci persone dalla Polizia di Stato

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COMISO – Dieci persone sono state denunciate dalla Polizia di Stato per il reato di rissa aggravata al termine di un’attività investigativa condotta dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso.

L’episodio risale a una violenta lite avvenuta nel centro storico cittadino, dove era stata segnalata una rissa che coinvolgeva numerosi soggetti. A seguito della chiamata, la Sala Operativa ha immediatamente inviato sul posto una Volante del Commissariato di Comiso, supportata da un equipaggio del Commissariato di Vittoria, considerato l’elevato numero di persone coinvolte.

Quando gli agenti sono arrivati nell’area interessata, la rissa si era già conclusa. Sul posto, tuttavia, era ancora presente un folto gruppo di persone. Tre dei partecipanti all’alterco avevano riportato ferite non gravi e sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118, che li ha successivamente trasportati al Pronto Soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria per le cure necessarie.

Le indagini avviate dagli investigatori hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, la violenta lite sarebbe scoppiata per futili motivi legati a pregresse controversie di vicinato tra due nuclei familiari residenti nella stessa zona della città. I due gruppi, secondo gli investigatori, erano già stati in passato protagonisti di analoghi episodi di conflittualità.

Grazie agli approfondimenti investigativi svolti nelle settimane successive, gli agenti sono riusciti a identificare dieci persone coinvolte nella rissa. Tutte sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità giudiziaria con l’accusa di rissa aggravata.

L’attività si inserisce nell’ambito delle azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza urbana portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio.

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