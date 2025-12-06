Santa Croce Camerina ritrova la sua casa del calcio: inaugurato nuovo stadio comunale

Santa Croce Camerina ha finalmente il suo stadio. Dopo una lunga attesa, iter amministrativi, lavori e lunghe domeniche passate ad “emigrare” in altri campi, oggi la città ritrova un luogo che non è soltanto sport, ma identità, comunità e futuro. L’inaugurazione del nuovo impianto comunale rappresenta un momento storico per una realtà che ha sempre vissuto il calcio come collante sociale e orgoglio cittadino. Il nuovo stadio si presenta come una struttura moderna, a norma e dotata di un terreno di gioco in erba sintetica di ultima generazione, pensato per garantire prestazioni elevate e manutenzione sostenibile. Tecnicamente, l’impianto è stato progettato per ospitare gare ufficiali di tutte le categorie dilettantistiche, offrendo alle società locali standard di sicurezza e comfort che mancavano da oltre un decennio. “Oggi raggiungiamo un risultato straordinario – ha dichiarato il Sindaco Peppe Dimartino – per la nostra città: riconsegniamo alla comunità il cuore pulsante dello sport, il nostro campo, dopo un anno e mezzo di lavori e inevitabili disagi per società e ragazzi. Santa Croce torna finalmente ad avere a disposizione un impianto moderno, con terreno in erba sintetica di ultima generazione, spogliatoi e strutture completamente rinnovate e messe in sicurezza. Uno spazio accogliente, dove i nostri giovani e tutta la città potranno tornare a vivere lo sport con serenità e passione. È un grande traguardo, che si aggiunge agli interventi già avviati sulle strutture sportive e a quelli che realizzeremo presto con la nuova cittadella dello sport.” Lo stadio torna ad essere la casa della Santa Croce calcistica, con le due principali realtà sportive cittadine che negli ultimi anni hanno giocato “in trasferta permanente”, con disagi economici, logistici e sportivi. Lo stadio non sarà soltanto un contenitore di partite. L’amministrazione comunale ha più volte sottolineato come l’impianto voglia diventare un hub sportivo e sociale, aperto alle scuole, alle associazioni e ai progetti educativi. Sarà un luogo dove promuovere attività per bambini, eventi sportivi integrati, iniziative contro la dispersione scolastica, giornate dedicate allo sport inclusivo. In un territorio che vive le difficoltà e le contraddizioni di tante realtà del Sud, lo sport diventa strumento concreto di prevenzione, legalità e crescita. E anche un simbolo di integrazione. Santa Croce Camerina è da anni una comunità multietnica, dove convivono culture diverse. Le squadre giovanili del territorio rappresentano questo mosaico in maniera naturale: tanti ragazzi stranieri trovano nel calcio il primo vero spazio di integrazione, di lingua comune, di socialità. Il nuovo stadio diventa così non solo luogo sportivo, ma simbolo di una città che vuole crescere insieme, superare barriere e costruire relazioni.



