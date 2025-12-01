Santa Barbara 2025: i Vigili del Fuoco celebrano la loro patrona a Ragusa

Il 4 dicembre rappresenta per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco un momento di profonda condivisione con la cittadinanza. Quest’anno, la festività di Santa Barbara, patrona del Corpo, sarà celebrata in cattedrale a Ragusa, alla presenza delle autorità civili e militari, con invito agli organi di stampa a partecipare.

A differenza degli anni precedenti, quest’anno non saranno consegnate benemerenze né attestati: tutte le premiazioni sono state rinviate al 27 febbraio prossimo, in ottemperanza a un decreto del Capo Dipartimento. La decisione segna un cambiamento significativo nella gestione delle celebrazioni, ma non diminuisce l’importanza della ricorrenza, che continua a essere un momento simbolico di unione tra i Vigili del Fuoco e la comunità.

Dal prossimo anno, grazie a un nuovo decreto, il 4 dicembre sarà ufficialmente istituito come giornata di fondazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, conferendo ulteriore valore a questa data e rafforzando il legame tra cittadini e professionisti impegnati quotidianamente nella tutela della sicurezza pubblica.

La cerimonia di Ragusa sarà l’occasione per ricordare il ruolo essenziale dei Vigili del Fuoco nella prevenzione, nel soccorso e nella protezione delle persone e dei beni, consolidando il senso di fiducia e riconoscenza che lega il Corpo Nazionale alla comunità.

